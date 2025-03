ESPECIALISTA

Mito ou real? Saiba a verdade por trás das afirmações da garota de programa que afirma ter se relacionado com Neymar

Any Awuada afirma estar grávida e descreve a gestação com detalhes que não condizem com a realidade

Marina Branco

Publicado em 25 de março de 2025 às 15:02

Any Awuada viralizou na internet por afirmar ter se relacionado com Neymar em uma festa privada no interior de São Paulo. De acordo com a garota de programa, uma semana depois da noite que passou com o jogador, ela descobriu estar grávida, e passou a compartilhar detalhes de sua gestação com seus seguidores. >

No entanto, muito que foi comentado por Any não corresponde à realidade, propagando mitos sobre fecundação, gravidez e desenvolvimento do bebê. Por isso, o CORREIO* conversou com a médica ginecologista Lorena Magalhães, que desvendou os mitos e verdades por trás das afirmações. >

Adesivo contraceptivo

De início, Any afirmou que não usou preservativos ao se relacionar com Neymar, mas que o jogador teria usado uma espécie de "adesivo preservativo" durante a relação, que impediria a gravidez. >

“Não (usou camisinha), eu cogitei colocar como qualquer outra pessoa, a outra menina sequer cogitou colocar. Ele falou que não: ‘Estou com isso aqui’, que era um adesivo, não sei se era um anticoncepcional masculino ou se é para não pegar (IST’s)”, contou.>

Não existe no Brasil nenhum adesivo contraceptivo para homens aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Atualmente, apenas preservativos e vasectomia são aprovados como métodos contraceptivos masculinos, unidos ao gel contraceptivo que ainda está sendo desenvolvido nos Estados Unidos e não foi aprovado para venda.>

Também não são aprovados adesivos de nenhum tipo que previnem IST's. Os métodos de prevenção nesse caso são, além dos preservativos, medicamentos como a profilaxia pré-exposição (PrEP), que protege apenas contra o HIV.>

De acordo com a médica, o adesivo não existe: "Não temos métodos de adesivo nem para evitar gravidez, nem para evitar IST disponíveis para o público masculino no mercado. Então, o homem que quer ter esse controle e evitar gravidez vai ter esse controle com a vasectomia, a cirurgia irreversível. É o método definitivo, além do uso do preservativo".>

Xixi para evitar gravidez

Além do adesivo, Any afirmou que não engravidaria porque foi ao banheiro e urinou após ter relações com o jogador. No entanto, essa prática não garante em nada a não fecundação, já que a urina sai pela uretra, e a penetração é feita na vagina. Por isso, urina e sêmen não se encontram em nenhum momento.>

"Quando você faz xixi logo em seguida você não engravida. Então não tem essa possibilidade", explicou Any. A recomendação médica para urinar após o sexo se refere, na verdade, na prevenção de infecções bacterianas, já que a urina limpa o canal da uretra e remove bactérias que podem ter entrado durante a relação e causar quadros de candidíase, cistite, clamídia ou infecção urinária.>

"Na verdade, o xixi sai da bexiga. Quando a gente tem relação, é pela via vaginal, então são dois orifícios diferentes. Por isso, fazer xixi pode evitar o risco de infecção de urina, já que a uretra da mulher é mais curta, mais propensa a ter infecção. O hábito de fazer xixi após a relação é um hábito saudável por isso, mas ele não evita gravidez", garante Lorena. >

"Nem uma lavagem no canal vaginal evitaria gravidez. Para evitar gravidez, existem vários anticoncepcionais no mercado que fornecem segurança à maioria das mulheres. Temos o DIU, o implante, a pílula, os métodos injetáveis, métodos com progesterona, estrogênio, várias opções para nem pensar em outras formas e não acreditar em formas que não são efetivas", completou a doutora.>

"Então, resumindo, não tem associação nenhuma. Nem fazer lavagem vaginal, ducha vaginal, depois da relação, protege de gravidez. Para a gravidez tem que ser um dos métodos anticoncepcionais que nós temos no mercado, que são diversos", finalizou.

Injetar sêmen

No entanto, só é possível engravidar caso o sêmen seja depositado dentro da vagina da mulher, o que segundo Any, não foi o caso da relação que ela teve com Neymar. De acordo com ela, a ejaculação foi no rosto dela, o que não apresentaria absolutamente nenhum risco de gravidez.>

Mas a história não parou por aí - ela afirmou que, após a relação, quando foi ao banheiro, encontrou outra mulher, que tentou engravidar de Neymar de uma maneira peculiar. "Ele gozou na cara dela e aí a menina foi no banheiro para ajudar a limpar, ela passou a mão na ejaculação do Neymar e enfiou para ver se engravidava", explicou Gizelly Bicalho, que estava entrevistando Any, ao passo que a garota de programa confirmou.>

"O contato do espema não vai ser efetivo, não vai ser em grande quantidade. Então tem que ficar esclarecido que para você estar seguro, não querendo engravidar, a melhor forma é usar um método de anticoncepção segura. Querendo engravidar, é a relação com penetração", afirmou a médica.>

Além disso, vale ressaltar que o esperma só sobrevive por cerca de um a dois minutos fora do corpo humano. Sendo assim, a ejaculação no rosto de Any muito provavelmente não seria fecundável.>

Útero ou ovário?

Uma outra "gafe" de Any aconteceu nos stories do próprio Instagram, quando ela estava afirmando que não contaria caso engravidasse de Neymar. De acordo com a garota de programa, ela deixaria o bebê crescendo dentro de seu ovário. >

"Não, eu não contaria. Jamais. Eu deixaria o neném bem quietinho, crescendo dentro do meu ovário. Seria saudável. Só para amigos e família, porque as pessoas são maldosas", afirmou ela.>

No entanto, os bebês não crescem dentro do ovário da mãe. Os ovários são responsáveis por produzir hormônios e óvulos, enquanto o órgão que cuida da gestação do bebê é o útero.>