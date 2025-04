NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Raimundo segue aflito diante do casamento forçado de Beto (25)

Joia valiosa some nos bastidores da novela ‘Senhora’ e vai parar nas mãos erradas; Coralina propõe negócio misterioso a Jacira

No capítulo desta sexta-feira (25) de Garota do Momento, o mistério em torno do colar desaparecido ganha um novo rumo. A joia valiosa, que havia sumido nos bastidores da novela Senhora, reaparece de forma surpreendente e promete mexer com os rumos da trama. >