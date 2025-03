PREJUÍZO

Saiba quem é o 'parça' que perdeu R$ 1 milhão no poker de Neymar

Buzeira é um influencer famoso por fazer rifas e sortear carros

As noites de poker de Neymar com seus amigos já são famosas na internet. No entanto, alguns participantes dos "rolês" do atleta não saem com a melhor das experiências, podendo perder inclusive muito dinheiro. Foi o caso de Buzeira, influencer que perdeu um milhão de reais no jogo com Neymar.>