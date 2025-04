QUER MODERNIZAR A EQUIPE

CBF acaba com tradição e tira o azul de Nossa Senhora Aparecida da camisa 2 da Seleção

Mudança acontecerá em 2026, ano da próxima Copa do Mundo; segundo uniforme não terá cores da bandeira nacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) planeja uma reviravolta na Seleção Brasileira. Mas não estamos falando do comando técnico dessa vez - ainda que a espera por um novo treinador continue. A entidade planeja, junto com a Nike, uma mudança significativa no uniforme da equipe nacional para 2026, ano da próxima Copa do Mundo.>

De acordo com o site Footy Headlines, o tradicional azul da camisa 2 vai sair de linha. A cor estreou no Mundial de 1958 como um improviso. Na ocasião, era preciso se diferenciar do amarelo da Suécia, que era a adversária do Brasil na final e dona da casa. Justamente no dia em que jogou com o tom pela primeira vez, a Seleção conquistou sua primeira Copa do Mundo. O azul fazia uma referência ao manto de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.>