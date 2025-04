ECA!

Árbitro encontra fezes no tênis após marcar pênalti polêmico

Juiz cancelou a partida, alegando que temia pela sua segurança

Um incidente inusitado marcou uma partida da York Football League Premier Division, equivalente à 11ª divisão do futebol inglês. Durante o intervalo do jogo entre Old Malton St Mary's e Malt Shovel, realizado no sábado (20), o árbitro fez uma descoberta bem desagradável no vestiário: encontrou fezes em seu tênis.>