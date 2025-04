ALTAS CIFRAS

Quem é o atleta mais bem pago da história? Veja o top 10 e suas fortunas

Pódio do ranking tem um representante do basquete, um do golfe e um do futebol

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2025 às 10:42

Michael Jordan em ação pelo Chicago Bulls Crédito: NBA/Divulgação

Michael Jordan já está aposentado há mais de 20 anos, mas não cansa de surpreender: até hoje, é o atleta mais bem pago da história. O ranking foi publicado pelo site Sportico, que publicou uma lista atualizada com os rendimentos de todos os esportistas. O ídolo do Chicago Bulls está em primeiro lugar, com 4,15 bilhões de dólares (cerca de R$ 23,59 bilhões) - em valores corrigidos pela inflação.>

O astro da NBA é o líder isolado, com uma distância bem considerável do segundo colocado, o golfista Tiger Woods. Ele acumula rendimentos de 2,79 bilhões de dólares (cerca de R$ 15,86 bilhões). Fechando o 'pódio', está o primeiro representante do futebol: Cristiano Ronaldo, com 2,23 bilhões de dólares (R$ 12,7 bilhões).>

Somente no ano passado, Michael Jordan acumulou cerca de 300 milhões de dólares (R$ 1,7 bilhões), especialmente graças a seu acordo com a Nike, fornecedora de material esportivo.>

Confira os 10 atletas mais bem pagos da história:>