POLÍCIA VAI INVESTIGAR

Bomba explode em vestiário e deixa jogador gravemente ferido; imagens fortes

Daniel Pacheco, de 19 anos, sofreu perfuração no olho e foi levado ao hospital local

O jogo entre Três Rios e Paulo de Frontin, pela Copa Rio Sul de futsal, ficou marcado por uma tragédia fora da quadra. Uma bomba explodiu no vestiário pouco antes de a partida começar, no município de Engenheiro Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro, e deixou um jogador gravemente ferido. Daniel Pacheco, de 19 anos, sofreu perfuração do globo ocular por estilhaços. >