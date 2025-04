FOI LEVADO A HOSPITAL

Saiba quem é o jogador que teve olho perfurado por bomba em vestiário

Daniel Pacheco, de 19 anos, atua pela equipe do Três Rios Futsal

O jogador Daniel Pacheco, de 19 anos, sofreu uma perfuração no olho após uma bomba explodir no vestiário do Três Rios, equipe de futsal, antes da partida contra o Paulo de Frontin, na quarta-feira (23). Ele foi levado ao hospital Hospital Nelson Salles para receber atendimento.>