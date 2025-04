LIBERTADORES

Jogador do Palmeiras vomita em vitória na altitude: 'É surreal'

Estêvão teve que deixar o jogo contra o Bolívar

O atacante do Verdão passou mal no intervalo, mas retornou ao segundo tempo. Mas aos 13 minutos da etapa final, o camisa 42 deixou o campo para entrada de Maurício, após vomitar no gramado do jogo.>