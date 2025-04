APÓS OFENSA

Justiça nega pedido de Dudu para Leila Pereira não mencioná-lo

A decisão do juiz de indeferir o pedido do atacante do Cruzeiro foi baseada na “liberdade de manifestação, de expressão e críticas”

Metrópoles Esporte

Publicado em 25 de abril de 2025 às 06:30

Leila Pereira processou atacante Dudu após ofensas Crédito: Reprodução/Redes Sociais; Fabio Menotti/Ag. Palmeiras

O juiz Sérgio Serrano Nunes Filho, da 11ª Vara Cível do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), indeferiu, nessa quarta-feira (23/4) o pedido do atacante Dudu, atualmente no Cruzeiro, para que Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não mencione seu nome de maneira pública. >