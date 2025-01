ATRITO

Após troca de farpas, Leila manda recado para Dudu: 'Sei bater muito forte'

Presidente do Palmeiras voltou a falar sobre o atacante, que agora defende o Cruzeiro

Gabriel Rodrigues

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 18:50

Leila Pereira vai processar atacante Dudu após ofensas Crédito: Reprodução/Redes Sociais; Fabio Menotti/Ag. Palmeiras

A briga envolvendo a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o atacante Dudu, atualmente no Palmeiras, ganhou mais um episódio com declaração forte. Durante entrevista ao SporTV, Leila afirmou que viu machismo na postagem feita por Dudu e prometeu processar o jogador.

A dirigente também mandou um recado para Dudu, afirmando que sabe "bater muito forte, mas com civilidade".

"Ele foi muito grosseiro, isso é imperdoável. Ele vai ser processado na esfera criminal e cível. Até acredito que esse tipo de atitude contra a minha pessoa foi porque eu sou uma mulher. As pessoas vão dizer que estou exagerando, mas não estou exagerando", afirmou ela, antes de completar:

"Nunca vi atleta ou ex-atleta se dirigir a um presidente homem dessa forma que ele se dirigiu a mim. Que sirva de recado para ele e para qualquer um. Não poderia fazer isso com ninguém. Eu sei bater muito forte, também, mas de forma civilizada. Que sirva de exemplo para outras mulheres. Se fosse um homem ele não teria coragem de fazer isso como nunca houve na história do futebol brasileiro".

O atrito entre Dudu e Leila acontece desde o ano passado, mas ganhou força na última semana quando a presidente do Palmeiras afirmou que o jogador deixou o clube pelas portas do fundo após ter recusado a ida para o Cruzeiro depois da negociação entre as equipes ter sido concretizada.

No ano passado, Dudu se ofereceu ao time mineiro por não ter espaço com o técnico Abel Ferreira. O Palmeiras acertou a venda com o Cruzeiro, na última hora o jogador desistiu de sair. Ao fim da temporada, ele rescindiu o contrato com o alviverde e assinou sem custos com a Raposa.