ELOGIOS DO CHEFE

Após treinos em Girona, Ceni se derrete por Erick Pulga: 'Mais interessante do que eu achava'

Atacante chegou ao Bahia após boa fase pelo Ceará

Uma das principais contratações do Bahia para 2025, o atacante Erick Pulga ganhou moral com o técnico Rogério Ceni. Em entrevista à TNT Sports, o treinador tricolor não poupou elogios ao jogador que afirmou que, durante os treinos em Girona, na Espanha, ficou ainda mais surpreso com a qualidade do atleta.