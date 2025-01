CHANCE DE BRILHAR

Pulga revela emoção por jogar com Everton Ribeiro e "pede desculpas" por ter sido carrasco do Bahia

Atacante falou sobre a expectativa de defender o tricolor após brilhar pelo Ceará

Artilheiro e destaque na última Série B do Brasileirão, o atacante Erick Pulga chega ao Bahia cercado por expectativa após as boas temporadas que conseguiu com a camisa do Ceará.

Durante a entrevista, Pulga foi questionado sobre a fama de carrasco do tricolor. Nos confrontos com o time baiano, ele mostrou o fato apurado e balançou as redes três vezes. Foram dois gols quando defendia o Ferroviário, no empate por 2x2, na Fonte Nova, e outro pelo Ceará, no triunfo do Esquadrão por 2x1, no Castelão, no ano passado, pela Copa do Nordeste. Em tom de brincadeira, o atacante pediu desculpas.