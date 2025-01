NOVOS NOMES

Oficial! Bahia anuncia contratações de Michel Araújo e Erick Pulga

Volante uruguaio e atacante destaque no Ceará chegam para reforçar tricolor na temporada

O uruguaio Michel Araújo assinou até o fim de 2028. Revelado no Racing, do Uruguai, ele tem experiência com o futebol brasileiro. No São Paulo, ele conquistou a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa de 2024. Também jogou no Fluminense, de 2020 a 2023. Antes, esteve no Emirados Árabes Unidos com o Wasl.