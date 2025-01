NOVAS CARAS

Atacante Erick Pulga e volante Erick chegam a Salvador para reforçar o Bahia

Jogadores desembarcaram na capital baiana na madrugada desta segunda-feira (6)

Gabriel Rodrigues

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 08:05

Volante Erick e atacante Erick Pulga são os novos reforços do Bahia Crédito: Reprodução/Canal do Puco

Reforços do Bahia para a temporada 2025, o atacante Erick Pulga e o volante Erick desembarcaram em Salvador na madrugada desta segunda-feira (6). Os dois atletas chegaram à capital baiana para passar exames e iniciar os treinamentos com o elenco tricolor.

Em entrevista ao Canal do Puco, ainda no aeroporto, Erick Pulga falou sobre a motivação para defender o Bahia.

"Expectativa das melhores, estar nesse grande clube que é o Bahia, espero dar alegria para os torcedores", iniciou ele.

O atacante também destacou a participação do Bahia na Libertadores e a negociação com o Ceará. Para ter o jogador, desejo antigo do clube baiano, foram desembolsados 3 milhões de dólares (aproximadamente de R$ 18 milhões). O Ceará é dono de 40% dos direitos do atacante, enquanto o Atlético-CE possui 50% e os outros 10% são do Ferroviário.

"Eu vim para ajudar o Bahia a chegar na fase de grupos [da Libertadores]. Foram dias difíceis, mas graças a Deus deu tudo certo e eu estou aqui hoje", completou.

Erick Pulga é natural de Fortaleza e passou pelas categorias de base do River-PI antes de ganhar sequência no profissional pelo Atlético-CE. Ele defendeu também o Madureira-RJ, Campinense, Maracanã-CE e Ferroviário.

Outro que desembarcou em Salvador foi o volante Erick, de 27 anos, que disputou a última Série A do Campeonato Brasileiro pelo Athletico-PR e foi um dos destaques da equipe paranaense, mesmo com a queda para a segunda divisão.

Para ter o atleta, o tricolor irá desembolsar cerca de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,7 milhões). A contratação faz parte do investimento que o Bahia vai fazer no elenco para a atual temporada, quando voltará a jogar a Copa Libertadores da América após 35 anos de ausência. O adversário na primeira fase será o The Strongest, da Bolívia.

"Muito feliz, é uma alegria tremenda estar aqui em terras baianas", disse ele, antes de completar: "O objetivo é a classificação [na Libertadores].

Questionado se já conversou com o técnico Rogério Ceni, o volante explicou que vai se encontrar com o treinador durante a apresentação do elenco no CT Evaristo de Macedo.