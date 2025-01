APRESENTADO

Erick analisa concorrência no meio-campo do Bahia e revela papo com Ceni: 'Chegando para ajudar'

Volante destacou posicionamento que prefere atuar no tricolor

Gabriel Rodrigues

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 19:32

Erick conheceu a Fonte Nova e foi oficialmente apresentado pelo Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Primeiro reforço anunciado pelo Bahia para 2025, o volante Erick foi oficialmente apresentado pelo tricolor na tarde desta quarta-feira. O volante conheceu a Fonte Nova e logo depois foi sabatinado pelos jornalistas na sala de imprensa do estádio.

No primeiro contato com a imprensa, Erick destacou as suas características e analisou a concorrência no meio-campo do Bahia. Considerado o principal setor do time, o meio terá uma disputa intensa na atual temporada, já que além dos remanescentes do ano passado, outros três jogadores foram contratados. Rodrigo Nestor e Michel Araújo ainda não foram anunciados, mas já estão em Salvador.

“Eu me notabilizei nas últimas temporadas pelo poder de marcação e ataque também. Não gosto de comparações, mas eu acompanhei a temporada do Jean Lucas, que foi muito bem, e a nível de comparação se assemelha a minha característica de chegar na área, ajudar na marcação. Ele tem um vigor físico apurado, mas a minha preferência é ser um segundo volante que chega na área, o volante tem vantagem sobre a linha de defesa porque normalmente ela está preocupada com os atacantes. Pode ver que a maioria dos meus gols foi na infiltração entre zagueiro e lateral, porque é realmente muito difícil marcar. Não é um problema dos clubes, é uma dificuldade que existe no futebol mundial, aquela expressão "box-to-box", eu procuro aprimorar isso para ajudar com mais gols e assistências”, explicou o jogador.

No ano passado, Erick marcou seis gols e deu duas assistências pelo Athletico-PR. Ele conta que acompanhou a forma de jogar do Bahia durante o Brasileirão e fez elogios ao técnico Rogério Ceni. O volante afirma que chega para contribuir com o clube baiano.

“É um setor muito qualificado, eu tive contato com os jogadores ontem, mas já acompanhava pela estrutura tática que o Rogério Ceni dispunha a equipe, muita qualidade em campo. Eu chego para ser um colaborador, iniciando ou não entre os 11 eu vou estar apto para aproveitar as chances que me serão dadas. Tem a fase de adaptação que todo atleta passa, mas vou procurar me adaptar o mais rápido possível. Muita qualidade tecnicamente, um entendimento tático também muito grande, que fez tudo dar certo para que o Bahia classificasse [para a Libertadores]. A continuidade da base do ano passado, com os atletas que vão ser anunciados, vai dar uma liga muito boa, e tenho certeza que vou me encaixar nesse meio que o Bahia e o nosso treinador gosta de ter”, completou.

Por falar em treinador, Erick revelou que teve uma conversa com Rogério Ceni no CT Evaristo de Macedo. No bate papo, ele explicou o posicionamento que gosta de atuar e ouviu o que o treinador pensa para os primeiros jogos do ano.

“Hoje ele [Rogério Ceni] me chamou na sala dele, perguntou em qual posição eu gosto de jogar, me mostrou algumas situações. Eu fui bem transparente, ele deixou bem claro que não sabia se eu seria titular ou não, mas que eu estaria chegando para ajudar da melhor maneira possível. Houve uma troca muito legal, eu vou conhecendo aos poucos o que ele pensa, mas é um cara muito dedicado, que respira futebol, se atenta aos detalhes. Eu acredito que o treinador potencializa os atletas e comigo não vai ser diferente”, afirmou

Aos 27 anos, Erick terá no Bahia a sua primeira oportunidade fora da região Sul do país, já que até aqui fez toda a carreira no Paraná. Ele passou por Arapongas, PSTC, Operário-PR e desde 2019 defendia o Athletico-PR. O jogador assinou contrato com o Esquadrão até o fim de 2029.

Confira outros pontos abordados pelo jogador

Projeto do Bahia

São motivos óbvios, hoje você olha para o Bahia e sabe que tem um projeto audacioso, ambicioso com a chegada do Grupo City, apesar de que o Bahia sempre foi o maior do Nordeste, um clube de muita expressão na região e no Brasil também. Me apresentaram um projeto muito interessante, tanto âmbito individual quanto coletivo, foi o que me deixou interessado e lisonjeado com a procura. Fico feliz de firmar contrato com esse clube.

Responsabilidade de jogar no Bahia

Preciso enfatizar o quanto sou grato ao Athletico-PR, a tudo que vivi lá, foram seis anos, mais de 280 jogos. Agradecer ao clube e a torcida, criamos uma sinergia muito grande. Mas eu acredito que todo ciclo se inicia e se encerra. Agora estou iniciando um novo ciclo na minha carreira, sei a responsabilidade de vestir essa camisa, sei que a torcida é muito apaixonada, que vai apoiar, mas não vai cobrar quando tiver que cobrar. Eu estou ciente e pode ter certeza que vou colaborar dentro de fora de campo para que o Bahia alcance os objetivos da temporada.

Calendário cheio

Temos um calendário muito massivo, às vezes soa como desculpa, mas eu sei bem pois nas duas últimas temporadas fiz mais de 120 jogos. É inimaginável pensar que um atleta sozinho completou essa quantidade de jogos. Essa oscilação que acontece com todo clube do Brasil, salvo aqueles que têm um elenco mais qualificado, um poder aquisitivo maior, mas todos têm essa oscilação, isso é normal. Acho que é extremamente importante chegar atletas da mesma posição, vamos ter que rodar para administrar bem a carga. Hoje todos os departamentos de todos os clubes têm muitos dados que possibilitam essa gerência. É uma qualidade técnica e quantitativa muito boa que eu tenho certeza que vai dar tudo certo para a gente nessa temporada.

Experiência

Vou procurar dar o meu melhor, fui muito feliz no Athletico, consegui ganhar títulos de expressão, mas acredito que o Bahia também tem essa capacidade. Vou procurar ajudar com a minha experiência, tem o Everton Ribeiro, outros jogadores que são vitoriosos, e juntando a experiência de um e de outro… eu sou um cara que sempre busco aprender, o compreendimento tático no meu jogo também. O nível do futebol brasileiro está aumentando muito, jogadores de nível de seleção, de futebol europeu têm vindo, ou até mesmo jogadores brasileiros voltando porque o nível está aumentando, você vê a competitividade para ser campeão brasileiro, para conquistar vagas na Libertadores ou até mesmo contra o rebaixamento. Podem contar com a minha experiência, tudo que eu vivi no futebol profissional e pode ter certeza que vou dar o meu melhor.

O que melhorar para 2025?

Eu sou um cara que sempre me coloco à disposição para aprender. O Rogério Ceni tem um jogo mais associado, diferente do que eu vivi no Athletico nesses últimos anos, era um jogo mais agressivo, poder de reação, mais verticalizado. O Rogério gosta de um jogo mais associado, poder de construção, o que levou o Bahia a criar muitas chances de gols. É me adaptar, eu sou um cara mais vertical, chego na área, tenho boa bola aérea. Aquilo que for necessário que eu melhore o Rogério e a comissão vão chegar pra mim para falar, mas no momento tenho isso para oferecer e tenho certeza que são características que vão ajudar o Bahia e os meus companheiros.

Pré-temporada em Girona