MERCADO TRICOLOR

Com Rodrigo Nestor, Bahia chega a quatro reforços em 2025; veja a lista

Esquadrão se prepara para fazer a pré-temporada em Girona, na Espanha

Gabriel Rodrigues

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 15:53

Rodrigo Nestor assinou contrato de empréstimo com o Bahia até o fim de 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A quinta-feira (9) está sendo agitada no Bahia. Depois de anunciar a chegada do meia-atacante Michel Araújo, o tricolor oficializou a contratação do meia Rodrigo Nestor, de 24 anos, que pertence ao São Paulo. Ele assinou contrato de empréstimo até o fim do ano, com obrigação de compra.

Rodrigo Nestor foi revelado na base do São Paulo e trabalhou com Rogério Ceni durante a passagem do treinador pelo clube paulista. Sob o comando de Ceni, Nestor viveu o seu melhor momento, quando marcou oito gols e deu 11 assistências em 62 jogos.

No acordo para ter Rodrigo Nestor, o Bahia pagará cerca de R$ 40 milhões. O Esquadrão desembolsará aproximadamente R$ 10 milhões pelo empréstimo e o restante do montante será para a compra em definitivo. Oficialmente, o clube não confirma os valores.

Com a oficialização do meia, o Bahia chegou a quatro reforços na temporada. Pela manhã, o clube anunciou a chegada de Michel Araújo, que também estava no São Paulo. Ele foi comprado por cerca de R$ 17 milhões, e assinou vínculo até o fim de 2028.

Na quarta-feira (8), o volante Erick, ex-Athletico-PR, e o atacante Erick Pulga, que se destacou pelo Ceará, também foram anunciados.

Com o quarteto, o Bahia se prepara agora para realizar a pré-temporada em Girona, na Espanha. O clube baiano ainda busca mais reforços para o elenco. Um goleiro e um centroavante estão entre as prioridades.

O atacante Willian José, de 33 anos, que defende o Spartak Moscou, da Rússia, negocia com o Esquadrão e pode reforçar o grupo.

Veja os jogadores contratados pelo Bahia para 2025:

Erick - volante, foi comprado do Athletico-PR

Rodrigo Nestor - meia, contratado por empréstimo do São Paulo, com obrigação de compra

Michel Araújo - meia-atacante, foi comprado do São Paulo