NOVO ALVO

Bahia negocia a contratação do atacante Willian José

Jogador com passagem pelo Real Madrid está no futebol russo

O Bahia tem mapeado o mercado em busca de um centroavante para disputar a posição de titular. Após o fim do Brasileirão, o Esquadrão sondou o paraguaio Pitta, que estava no Cuiabá. O Esquadrão não conseguiu um acordo por conta do alto valor pedido pelo clube do Centro-Oeste.