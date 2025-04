BASQUETE

Veja o momento em que Ja Morant sofre lesão e deixa partida da NBA

Armador dos Grizzlies precisou deixar a quadra depois de cair em quadra ao tentar enterrada

O Memphis Grizzlies sofreu uma virada no jogo três dos playoffs da NBA, para o Oklahoma City Thunder, na noite dessa quinta-feira (24). Além do 3x0 na série, a franquia de Memphis também sofreu com uma baixa importante, a lesão do armador Ja Morant.>