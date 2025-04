BOA NOTÍCIA

Polícia resgata esposa e filho de jogador que haviam sido sequestrados; veja reencontro

Familiares de Jackson Rodríguez foram encontrados após ficarem mais de 24h em cativeiro

O jogador Jackson Rodríguez, do Emelec, se reencontrou com a esposa e o filho resgatados pela polícia do Equador após terem sido sequestrados na quarta-feira (23). O encontro do atleta com seus familiares ocorreu nessa quinta (24/4). Os criminosos ficaram cerca de 24 horas com a mulher e o filho de cinco anos do lateral.>