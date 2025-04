ARRANCOU ELOGIOS

Cantora e fisiculturista, Zoo exibe shape saradíssimo em competição

Artista também revelou que próxima competição será em outubro, em Las Vegas

A cantora e fisiculturista Zoo, de 32 anos, impressionou seus mais de 4 milhões de seguidores no Instagram ao compartilhar fotos e vídeos de sua participação recente no Arnold Sports Festival South America. Na postagem, ela exibe seu físico definido, bronzeado e tatuado, conquistando elogios dos seus seguidores. As imagens mostram o shape saradíssimo de frente e verso.>

Casada com Christian Figueiredo, Zoo alcançou o primeiro lugar na categoria Bikini Novice e o quarto lugar na categoria Open, demonstrando sua dedicação no esporte. Ela expressou entusiasmo pelos resultados e revelou seus planos para a próxima competição.>

A artista também compartilhou os desafios do período fora de temporada, destacando a importância do foco e da disciplina para alcançar seus objetivos. "Estou apaixonada por essas fotos da minha última competição, no Arnold Sports Festival South America. Confesso que a parte mais difícil do 'off season' [fora de temporada] está sendo ficar longe dos palcos, mas está sendo por um grandioso motivo!".>