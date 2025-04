FALTOU O FUTEBOL

Carnaval, festas e suposta traição: como foi o mês polêmico de Neymar sem entrar em campo

Último jogo disputado pelo camisa 10 do Santos foi no dia 2 de março, contra o Red Bull Bragantino

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de abril de 2025 às 15:44

Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Neymar completou um mês sem entrar em campo. A última vez que ele esteve em ação pelo Santos foi no dia 2 de março, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Mas sofreu lesão muscular na coxa esquerda e vem se recuperando desde então. Ao mesmo tempo em que segue em tratamento para cuidar do edema, manteve uma vida social agitada e acumulou uma série de polêmicas e críticas.>

O camisa 10 do Peixe foi titular contra o Red Bull Bragantino, marcou o primeiro gol da vitória por 2x0 e atuou por cerca de 76 minutos até ser substituído com dores na coxa esquerda. Na época, ainda não se sabia da gravidade da lesão. Ainda antes da semi, Neymar curtiu a folga de Carnaval no Rio de Janeiro. Ele esteve na segunda noite de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí, na noite do dia 3 de março, ao lado de Bruna Biancardi e amigos. >

Uma semana depois, assistiu à eliminação para o Corinthians na semi do estadual sem sair do banco de reservas. Segundo o clube, o jogador voltou a sentir o desconforto físico durante a semana e não tinha condições de jogo, mas foi relacionado como "estratégia" para fazer mistério ao adversário. A ausência na partida, somada à presença no Carnaval do Rio, foi bastante criticada.>

No dia 11 de março, dois dias após a queda do Santos no Paulistão, compareceu ao aniversário da irmã, Rafaella. Já no dia 14, foi cortado da convocação da Seleção Brasileira por conta da lesão. >

Fora dos gramados, veio a grande polêmica no mês. Seu helicóptero particular foi flagrado em uma festinha privada em uma chácara em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. A acompanhante Any Awuada afirmou que se relacionou sexualmente com o atacante. Neymar preferiu ignorar o assunto, enquanto seu estafe negou a participação dele no evento.>

O atacante também participou de um torneio de pôquer, o BSOP Poker Show, que teve transmissão ao vivo, e compareceu um evento da marca de roupa Replay no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em São Paulo, entre os dias 13 e 14 daquele mês.>

No dia 16, o Santos realizou um amistoso contra o Coritiba, no Couto Pereira, vencido pelo Peixe por 4x1. Apesar de não ter jogado, Neymar viajou com a equipe e estave presente no estádio. Já no dia 28, o gol olímpico marcado pelo craque no jogo contra a Inter de Limeira, no dia 23 de fevereiro, foi eleito o mais bonito do Campeonato Paulista. O atleta esteve ao evento e recebeu o prêmio.>