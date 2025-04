PÁSCOA ANTECIPADA

Filha de Neymar ganha presente especial da irmã do jogador

Bruna Biancardi organizou 'Caça aos Ovos da Mavie', com brincadeiras

Bruna mostrou como Mavie, de 1 ano e meio, ficou encantada com os presentes da tia e pediu sugestões de nomes para os novos membros da família. No registro, a pequena aparece usando um body rosa com detalhes azul e acariciando os bichinhos. O evento, no último domingo (13), teve atividades como "montar" biscoitos com glacê, escorregar na grama com um pedaço de papelão e atrações com músicas. >