Ídolo do futebol detona Neymar e chama craque de narcisista: 'Pensa muito em si mesmo'

Ícone do futebol mundial e campeão da Copa do Mundo de 1990 pela Alemanha, Lothar Matthäus detonou o atacante Neymar. Tudo começou quando o camisa 10 do Santos revelou, em entrevista ao PodPah, que Guardiola tentou levá-lo para o Bayern de Munique na década passada. A lenda alemã foi questionada sobre a possibilidade e respondeu de forma sincera.>

"No Bayern de Munique nós não queremos um showman. Neymar pensa muito em si mesmo, esta é a minha opinião estando longe, mas eu vi isso muitas vezes. Um dos melhores jogadores do mundo, por isso ele jogou nos clubes onde jogou e fez dinheiro. Está tudo bem, mas o Bayern é uma família", disse Matthäus em conversa com Arthur Quezada, da TNT Sports Brasil, antes da derrota do Bayern para a Inter de Milão, por 2x1, na Allianz Arena, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões.>

O ex-jogador já havia criticado o craque em outras oportunidades Entre elas, no final do ano passado, quando disse que Neymar era um "modelo equivocado" para Vinicius Júnior.>

"Para mim, Vinicius Júnior é o novo Neymar. Seu comportamento vai pelo caminho equivocado. Neymar é o modelo equivocado. Vinicius tem uma grande finalização, velocidade, tudo é de primeiro nível, mas seu comportamento vai pelo caminho errado", disse ao jornal Bild.>