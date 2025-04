CONTAGEM REGRESSIVA

Quantos jogos restam para Neymar até o fim de contrato com o Santos? Veja as contas

Camisa 10 perdeu as duas primeiras rodadas do Brasileirão por causa de lesão

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de abril de 2025 às 20:00

Neymar antes de jogo entre Santos x Bahia Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Neymar está sem entrar em campo pelo Santos há mais de um mês, desde que sofreu lesão na coxa esquerda durante as quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, no dia 2 de março. Mas a longa espera parece estar perto do fim: a expectativa é que o camisa 10 retorne ao Peixe neste domingo (13), na partida contra o Fluminense, pelo Brasileirão.>

O duelo marcará uma espécie de contagem regressiva do craque. Afinal, o atacante tem mais 12 jogos pelo alvinegro praiano até o fim de seu contrato, que se encerra no fim de junho. Destes, 10 embates serão pela Série A e outros dois pela Copa do Brasil.>

Neymar, vale lembrar, ainda não defendeu o Santos nesta edição do Campeonato Brasileiro. Ele foi desfalque na derrota para o Vasco por 2x1, na primeira rodada, e no empate em 2x2 com o Bahia, na segunda. O plano é que a estreia no torneio aconteça enfim no próximo domingo (13), às 19h30, contra o Fluminense, no Maracanã. Ainda não é possível determinar, porém, se o camisa 10 será titular.>

Já na Copa do Brasil, o Peixe vai entrar direto na terceira fase da competição, com jogos de ida e volta em abril e maio. O sorteio do adversário será nesta quarta-feira (9), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.>