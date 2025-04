NAS REDES SOCIAIS

Neymar lamenta empate com Bahia: 'Perdemos mais dois pontos'

Camisa 10 deve retornar ao Santos na próxima rodada do Brasileirão

Neymar lamentou o empate do Santos com o Bahia em 2x2, na noite do último domingo (6), pela 2ª rodada do Brasileirão. Ainda afastado dos gramados por lesão, o camisa 10 do Peixe esteve na Vila Belmiro, visitou os companheiros de equipe no vestiário e participou da concentração. Mas não esteve nem no banco de reservas e nem em seu camarote no estádio, preferindo ir direto para casa antes do início da partida. Nesta segunda-feira (7), ele lamentou o resultado.>