Guardiola detona Matheus Nunes: 'Não é inteligente o suficiente'

Técnico do Manchester City fez duras críticas ao jogador como volante

A lesão de Rodri obrigou o técnico Pep Guardiola a procurar outras soluções para o meio de campo do Manchester City. Uma das alternativas testadas pelo comandante para ocupar a vaga foi o volante Matheus Nunes. Mas ele terminou virando opção nas laterais. Após o empate sem gols no clássico com o United no último domingo (6), o treinador fez duras críticas ao brasileiro naturalizado português.>