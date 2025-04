FUTEBOL

Confira a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro atualizada

Acompanhe como está seu time na classificação do torneio

A segunda rodada da Série A 2025 começou no último sábado (5) e foi encerrada no domingo (6), com o empate em 2x2 entre Santos e Bahia na Vila Belmiro. Após os 10 jogos disputados ao longo do fim de semana, veja como está a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro:>