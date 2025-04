MARCOU PRESENÇA DE NOVO

Após deixar Santos x Bahia antes do início, Neymar chega à Kings League com 3h de antecedência

Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 8 de abril de 2025 às 11:16

Neymar chegou cedo na Kings League

Neymar ainda está fora de ação pelo Santos, em recuperação de lesão, mas continua marcando presença na Kings League. Ele esteve no evento pela terceira vez em três jogos da Furia, equipe da qual é um dos presidentes. Ele chegou cedo à arena de Guarulhos, com cerca de três horas de antecedência, e acompanhou a vitória sobre o Nyvelados, na segunda-feira (7). A ida ao duelo, no entanto, aconteceu após o camisa 10 deixar a Vila Belmiro antes mesmo de começar a partida do Peixe contra o Bahia.>

Ao lado do "parça" Cris Guedes, Neymar viu a vitória por 5x0 da Furia. Assim como no duelo da última semana - e que fez o jornal espanhol As destacar a participação do camisa 10 na Kings League -, ele não cobrou o "pênalti do presidente", a qual ele pode ter direito, deixando a responsabilidade ao amigo e empresário, que converteu a cobrança>

Da cabine de transmissão, Neymar brincou com os companheiros, mas também "cornetou" os atletas da Furia em campo. Ele adotou a mesma postura no duelo da última semana, diante do Real Elite, equipe que tem a cantora Ludmilla como presidente.>

Neymar se recupera de um edema na coxa esquerda, que o tirou dos gramados desde o início de março. Em recuperação, o atacante esteve presente na Vila Belmiro no domingo, antes do empate por 2 a 2 entre Santos e Bahia, para ativações do clube alvinegro em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo (2 de abril). Ele também conversou com o elenco na preleção do técnico Pedro Caixinha, mas deixou a Vila Belmiro antes do apito inicial.>

Segundo apurou o Estadão, o camisa 10 não acompanhou o duelo entre Santos e Bahia por questões logísticas. Para evitar tumultos na Vila Belmiro, em função de sua presença, e para não atrair o foco do duelo para si, optou por retornar à sua casa.>

Além disso, por estar na reta final da recuperação de sua lesão, o atacante, junto a seu estafe, não quis se desgastar. O camarote da Vila passa por reformas, promovidas por Neymar e seu pai, mas ainda não está 100%. "Hoje perdemos mais dois pontos. Mas tenho certeza que vamos nos recuperar. Agora é trabalhar e melhorar", escreveu o atacante em seu perfil no Instagram após o embate com o Bahia.>

Na estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, Neymar não viajou com o grupo a São Januário. No Rio de Janeiro, a equipe de Caixinha foi derrotada por 2x1, após abrir o placar no primeiro tempo. No dia seguinte, o camisa 10 esteve presente em Guarulhos para os compromissos da Furia na Kings League.>

A expectativa agora é que o camisa 10 esteja em campo já na terceira rodada do Brasileirão, contra o Fluminense, no Maracanã.>