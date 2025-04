HERÓI DO CLUBE?

Neymar se veste de Batman e vai encontrar amigos no pré-jogo de Santos e Bahia

O jogador foi incentivar os colegas de time no vestiário e voltou para casa antes do início da partida

Santos e Bahia empataram em 2 a 2 pela segunda rodada do Brasileirão no último domingo (6), na Vila Belmiro. No jogo, o alvinegro não pôde contar com Neymar, afastado por lesão da qual já está curado. No entanto, o atacante não deixou de marcar presença com o time, de um jeito um tanto quanto inusitado.>