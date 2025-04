NÃO ENTROU

Neymar foi ao vestiário e voltou para casa antes do início de Bahia e Santos

Os dois times empataram em 2 a 2 pela segunda rodada do Brasileirão na Vila Belmiro neste domingo (6)

Marina Branco

Publicado em 6 de abril de 2025 às 23:02

Neymar em treino do Santos Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Bahia e Santos empataram em 2 a 2 pela segunda rodada do Brasileirão neste domingo (6), na Vila Belmiro. Mais uma vez, o alvinegro não pôde contar com Neymar em campo, ainda afastado por lesão. Tido como dúvida para o jogo há algum tempo, o brasileiro só retornará contra o Fluminense, no próximo domingo, 13 de abril, no Maracanã.>

Na partida contra o Bahia, Neymar foi ao vestiário com os colegas de time e participou da concentração, mas não foi nem mesmo ao banco de reservas. Do vestiário, foi para casa antes do jogo começar, e não assistiu de seu camarote, de acordo com informações do Globo Esporte.>

No momento, o atleta está focado no aprimoramento físico e recondicionamento, segundo a ESPN, mas os exames feitos já não indicam existência de lesão. Sendo assim, o edema que Neymar tinha na coxa foi diluído, resultando na melhora das dores, que o atacante não sente mais.>