A TRETA CONTINUA

Neymar alfineta Neto com itens do Batman, incluindo relógio de R$ 1,5 milhão

Jogador mandou indireta nas redes sociais após ser criticado pelo apresentador

A treta entre Neymar e Neto ganhou mais um capítulo. O atacante mandou uma indireta para o ex-jogador nas redes sociais, após ser criticado pelo apresentador por usar um casaco do Batman no vestiário do Santos antes da partida contra o Bahia, no domingo (6). Vale lembrar que o camisa 10 não participou do jogo por lesão.>