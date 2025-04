COPA SUL-AMERICANA

Narração de Tiago Leifert em jogo do Corinthians é detonada nas redes sociais

Internautas reclamaram principalmente da forma que o narrador 'comemorou' o gol do América de Cali

A narração de Tiago Leifert no empate em 1x1 entre América de Cali-COL e Corinthians, na Copa Sul-Americana, virou assunto nas redes sociais na terça-feira (8) - mas não por um motivo muito bom. Os internautas detonaram a forma como o jornalista conduziu a transmissão da partida no SBT, com uma chuva de críticas dos torcedores.>