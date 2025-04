HERÓI DO ARSENAL

'Cavalo' que derrubou Real Madrid já defendeu esposa de ataques gordofóbicos

'Não há ninguém melhor para mim', disse Declan Rice após episódio lamentável com Lauren Fryer

O Arsenal colocou um pé na semifinal da Champions League após atropelar o Real Madrid, atual campeão, por 3x0, na última terça-feira (8), no Emirates Stadium. O grande nome da partida foi Declan Rice, que marcou dois golaços de falta no segundo tempo - Mikel Merino fechou o placar. Herói dos Gunners, o volante inglês já chamou a atenção após defender a esposa, Lauren Fryer, de ataques gordofóbicos na internet.>

Em março do ano passado, Rice se declarou para a mulher após ela receber uma série de críticas cruéis por sua aparência física. Os episódios começaram em dezembro de 2023 e diziam que o jogador "poderia se sair melhor" ou que Lauren tem "padrões baixos". Ela chegou a desativar a conta do Instagram.>

O volante, aliás, tem um apelido curioso: ele é chamado de 'cavalo' pelos companheiros de elenco do Arsenal. "Acho que me chamam de "O Cavalo" porque acham que posso correr o dia todo, sou atlético, estou disponível para o time... Mesmo dois dias depois do último jogo, ainda estou treinando, e eles acham que sou louco", afirmou, em entrevista à Sky Sports.>

Após a vitória por 3x0 sobre o Real Madrid no jogo de ida das quartas de final, o Arsenal pode perder por até dois gols de diferença no próximo dia 16, no Santiago Bernabéu, que ainda assim avança. Já os comandados de Carlo Ancelotti terão que ganhar por quatro tentos de vantagem para se manterem vivos no torneio. Caso vençam por três gols, a partida irá para a prorrogação e, mantida a diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.>