Artilheiro do Bahia, Erick aumenta disputa com Jean Lucas por titularidade: 'Essa decisão cabe ao treinador'

O volante fez sete gols e deu uma assistência em apenas 18 jogos na temporada

O calendário exaustivo de jogos do Bahia que vem enfrentando Brasileirão e Libertadores com pelo menos dois jogos por semana exige cada vez mais rotatividade no elenco, envolvendo até mesmo seus maiores goleadores. Artilheiro do Bahia na temporada, Erick não é titular absoluto na equipe, e ainda luta por mais minutos.>