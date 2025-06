LUTO

Morre Bira Presidente, fundador do Fundo de Quintal

Músico foi um dos mais importantes na história do samba carioca

Bira Presidente, fundador do Fundo de Quintal, morreu aos 88 anos na noite de sábado (14) no Rio de Janeiro. Ele também criou o Cacique de Ramos um dos blocos carnavalescos mais tradicionais do Rio de Janeiro. >