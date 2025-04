PARABÉNS!

Surpresa romântica, flores, Hermès e bolo à seis mãos: saiba tudo sobre o aniversário de Bruna Biancardi

Influenciadora comemora 31 anos nesta terça-feira (15)

O primeiro ato da celebração veio ainda nas primeiras horas do dia, quando o camisa 10 do Santos preparou uma decoração especial para a noiva, com as palavras "feliz aniversário" escritas com pétalas de rosa no chão da mansão do casal. Nas imagens, dá para ver o atacante sentado à mesa e, ao lado dele, uma sacola da grife Hermès. Ele também deu a Bruna buquês de flores e organizou um jantar a dois.>