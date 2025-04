REPERCUSSÃO

'De mal a pior' e 'calvário sem fim': o que o mundo falou sobre nova lesão de Neymar

Jogador atuou apenas 34 minutos em Santos x Atlético-MG até precisar ser substituído

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2025 às 09:21

Neymar deixou campo chorando após nova lesão Crédito: Reprodução

A nova lesão muscular de Neymar repercutiu pelo mundo. O atacante foi titular na vitória do Santos por 2x0 sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira (16), mas precisou ser substituído ainda aos 34 minutos do primeiro tempo, depois de sentir a coxa esquerda. Ele deixou o gramado da Vila Belmiro chorando. A imprensa mundial repercutiram a contusão do astro, que já vinha de um período de mais de um mês de inatividade.>

O diário As, da Espanha, divulgou uma reportagem com o título: "De mal a pior". Assinada pelo jornalista Héctor Perez, a matéria fala que "com contrato até junho de 2025, as imagens de Neymar saindo de campo refletem o peso do seu presente. Outra lesão, outra dispensa...E mais uma vez esperando para descobrir quanto tempo levará para se recuperar. Quase 3 anos condicionado pelo seu físico".>

O Marca, por sua vez, lembrou que essa era "a segunda partida de Neymar, e a primeira como titular, após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda que o afastou dos gramados por um mês e atrapalhou seu retorno à Seleção Brasileira".>

O Mundo Deportivo, da Catalunha, lembrou que o jogador ficou fora de ação por quase um ano após romper o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo em outubro de 2023, em uma partida entre Brasil e Uruguai em Montevidéu.>

O Sport, também catalão, afirmou que o craque vive um "pesadelo" no momento. "O calvário de Neymar com as lesões não tem fim. O astro não consegue ter a regularidade que gostaria desde sua chegada ao Santos. [...] O ex-Barça e PSG voltou a sofrer um pesadelo e teve nova recaída. No dia de seu centenário com o Santos, deixou o campo chorando de forma inconsolável".

>

Na Itália, a La Gazzetta dello Sport foi em uma linha semelhante, e afirmou que o atacante vive "um calvário infinito". A reportagem destaca que "a nova lesão confirma as dificuldades físicas que obrigaram o antigo craque do PSG a parar continuamente durante algum tempo".>

Já o Bild, da Alemanha, ressaltou que o atleta foi "substituído em lágrimas", com uma foto do jogador saindo de maca da partida. "O superstar brasileiro aguentou apenas 33 minutos em campo e voltou a sofrer com problemas musculares. Com lágrimas nos olhos, deixou o campo em um carrinho de golfe e teve que passar o resto da partida no banco".>