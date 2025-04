POLÊMICA

Romário relembra controversa cirurgia para controlar o diabetes: 'Cego até vai, brocha é f***'

Baixinho foi submetido a uma bariátrica em 2016

Há quase 10 anos, Romário passava por uma controversa cirurgia bariátrica, com a intenção de controlar o diabetes 2. Em entrevista ao podcast Um Assado para..., comandado por Duda Garbi, o Baixinho relembrou a operação. Segundo o ex-jogador, ele tomou a decisão após notar níveis altos no sangue, além de ter perda de visão e baixa libido.>

"Fui procurar uma forma de acabar com essa p****. Aí encontrei um cara que, naquela época, fazia algumas... essas cirurgias eram experimentais. Fui e fiz. Graças a Deus, hoje minha glicose está entre 90 mg/dl, 100 mg/dl. Não sou mais diabético, enxergo bem. E com tesão do car****. Tesão do car****, amém", completou o campeão mundial pela Seleção Brasileira.>