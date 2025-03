QUE FASE!

Romário é detonado após vexame do Brasil: 'Fez o circo e ajudou a afundar'

Ex-jogador foi considerado 'culpado' por torcedores pela goleada sofrida para a Argentina

A Seleção Brasileira sofreu uma acachapante derrota para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Após a goleada por 4x1, na noite da última terça-feira (25) , os torcedores elegeram alguns 'culpados' pelo vexame, incluindo o técnico Dorival Junior, o atacante Raphinha e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Sobrou até mesmo para o ex-jogador Romário.>

O tetracampeão mundial foi detonado após 'arrancar' de Raphinha uma promessa de gol sobre os argentinos, assim como a declaração "porrada neles" antes da partida . Após o apito final, vários seguidores foram às redes sociais do Baixinho para criticá-lo.>

"Você fez o circo e ajudou a afundar ainda mais a seleção", escreveu um torcedor. "Tu acabou com a vida do Raphinha, meu amigo", publicou outro. "Romário calado é um poeta", brincou mais um, fazendo referência à famosa frase dita pelo próprio ex-jogador em uma troca de farpas com Pelé. "Às vezes, o silêncio vale ouro", refletiu outra pessoa.>