ELIMINATÓRIAS DA COPA

Porrada? Argentinos pedem para Otamendi repetir golpe que fez Raphinha tomar cinco pontos na boca

O brasileiro provocou os rivais em entrevista ao afirmar que daria "porrada neles, dentro e fora de campo se for preciso"

O Brasil entra em campo contra o maior rival, a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, na noite desta terça-feira (25). Os ânimos já estavam aflorados, mas ficaram inegavelmente ainda mais depois que Raphinha fez promessas altíssimas para o jogo em entrevista com Romário, ex-Seleção Brasileira. >

Tudo começou quando Romário comentou a ausência de Lionel Messi, craque argentino, no confronto com o Brasil. "Jogar contra a Argentina, nossa maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles?", questionou o "baixinho".>

Em resposta, Raphinha afirmou "Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver que ser!", ao passo que Romário reagiu com um "Gostei, é isso aí. Nos argentinos tem que bater doído, porque eles são f...".>

Ao final das promessas, Raphinha afirmou ainda que fará um gol na partida, ajudando a Seleção Brasileira. "Para finalizar: vai fazer a p... do gol contra a Argentina?", questionou Romário, recebendo um "Vou, com tudo" como resposta.>

Desde então, a imprensa argentina vem polemizando a entrevista, comentada em jornais como Olé, Tyc e El Gráfico. Nas redes sociais, internautas têm relembrado a cotovelada dada por Otamendi na boca de Raphinha em 2021, que fez com que o jogador tomasse cinco pontos. Os memes tomaram as redes sociais, com provocações de ambos os lados. >

Até mesmo veículos de imprensa se envolveram, como o Diário Olé, que postou fotos de Romero e Otamendi com Raphinha, com a legenda "já sabem o que fazer".>

O SportsCenter da ESPN, por sua vez, postou uma imagem do ocorrido, e o post recebeu um comentário do argentino Di Maria dando risada. Atualmente, a Argentina é a líder das Eliminatórias, com sete pontos à frente do Brasil, terceiro colocado.>