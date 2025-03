CHAMPIONS LEAGUE

Raphinha passa o dia com filho no hospital antes de marcar dois gols na classificação do Barcelona

O brasileiro foi decisivo na eliminação do Liverpool por 3 a 1 nas oitavas de final da Champions League

Marina Branco

Publicado em 12 de março de 2025 às 12:52

Raphinha com o filho no hospital Crédito: Natalia Belloli/Instagram

Todo torcedor do Barcelona teve Raphinha como herói na noite de ontem (11), quando o clube eliminou o Liverpool da Champions League e conseguiu a classificação para as quartas de final por 3 a 1 com dois gols do brasileiro. No entanto, poucos sabem sobre como foi o resto do dia do craque, que não foi nada fácil e muito menos focado na partida.>

Antes do jogo da classificação, Raphinha passou o dia no hospital com seu filho que está internado, e sua esposa, Natalia Belloli, expôs a situação em um post elogiando o marido. >

"Muito orgulho de ti, meu amor. Desde cedo no hospital com nosso menino e, mesmo assim, fez outra vez teu trabalho com muita maestria. É um grande pai e profissional! Te amo", escreveu ela.>

Storie da esposa de Raphinha Crédito: Natalia Belloli/Instagram