PORRADA NA GENTE

Em jogo apático, Brasil é dominado e goleado pela Argentina nas Eliminatórias

Julian Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Simeone marcaram os gols dos hermanos, enquanto Matheus Cunha descontou

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de março de 2025 às 22:58

Brasil foi derrotado pela Argentina Crédito: Divulgação/Conmebol

As declarações de Raphinha antes da bola rolar poderiam ter transformado a partida em um ponto de virada para o Brasil na corrida para a Copa do Mundo. Apesar do "porrada neles", o que se viu no gramado do Monumental de Núñez, em Buenos Aires, nesta terça-feira (25), foi um domínio completo da Argentina desde o primeiro minuto. Com direito a "Olé", os donos da casa venceram a Seleção Brasileira por 4x1.>

Logo nos primeiros minutos do confronto, Julian Álvarez aproveitou erro na defesa do Brasil e abriu o placar para os donos da casa. Abaixo taticamente, os brasileiros viram os donos da casa ampliarem o placar antes dos 15 minutos com Enzo Fernández. Matheus Cunha conseguiu diminuir a vantagem, mas Mac Allister fez o terceiro ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Giuliano Simeone deu números finais ao jogo.>

Com o resultado negativo fora de casa, o Brasil estacionou nos 21 pontos caiu para a quarta posição na tabela de classificação das Eliminatórias. Em contrapartida, a Argentina disparou ainda mais na liderança, com 31 pontos somados, e se tornou a primeira seleção sul-americana a se classificar para a Copa do Mundo.>

O JOGO>

Quando o apito soou pela primeira vez no Monumental de Núñez, os donos da casa começaram a partida valorizando a posse de bola. Sem pressa para definir as jogadas, a Argentina teve paciência para envolver o Brasil dentro de seu jogo. Reativo, os brasileiros só conseguiram tocar pela primeira vez na bola aos dois minutos.>

Ainda no início, o que parecia ser uma construção lenta dos hermanos mudou o marcador. Rodrigo De Paul dominou a bola no círculo central e realizou um lançamento nas costas de Wesley. A bola sobrou para Almada e o camisa 11 achou Julian Álvarez dentro da área. O camisa nove mostrou habilidade e sorte para passar entre Murillo e Arana e completar na saída de Bento.>

Após o gol, nada mudou no contexto entre as duas equipes. Enquanto os argentinos ficavam sob o controle da posse de bola, o Brasil não tinha sucesso em exercer pressão na saída de bola do adversário, que mostrou facilidade em se desvencilhar dos visitantes.>

A envolvência dos hermanos se misturou com efetividade para aumentar o prejuízo do Brasil. Em jogada bem trabalhada aos 12 minutos, a Argentina chegou ao ataque com poucos toques. De Paul recebeu na entrada da área e viu o lateral Molina descendo sem marcação na direita. O jogador recebeu o passe e cruzou, desviando em Murillo antes de chegar nos pés de Enzo Fernández, que completou sem dificuldades para o fundo das redes.>

Sob gritos de "Olé" da torcida argentina, o Brasil foi se encontrando na partida e passou a equilibrar as ações ofensivas na faixa dos 20 minutos. Aos 25 minutos, o zagueiro Cristian Romero vacilou na saída de bola e Matheus Cunha aproveitou o erro roubando a bola do defensor. O atacante brasileiro finalizou de fora da área e venceu Dibu Martínez.>

Apesar dos esforços em tentar buscar o placar após o gol, a consistência dos mandantes rendeu mais uma jogada bem trabalhada. A partir de um escanteio curto, a equipe azul e branca achou o volante Enzo Fernández no meio de campo. O jogador do Chelsea levantou a cabeça e fez um lançamento para dentro da área. Mac Allister se antecipou ao goleiro Bento e desviou para o fundo do gol.>

Na segunda etapa, Dorival Júnior voltou do intervalo com três substituições para tentar correr atrás do empate. As modificações, no entanto, pouco tiveram sucesso em mudar o contexto da partida. O ritmo diminuiu nas duas equipes e a partida foi tomando rumos estéreis, sem grandes emoções.>

A condição de jogo "parado" só foi ser abalada na faixa dos 30 minutos, quando novamente a Argentina voltou a crescer. Tagliafico recebeu dentro da área e cruzou rasteiro. A bola passou por todo mundo e chegou em Simeone, que superou Guilherme Arana e finalizou forte para carimbar a goleada.>

FICHA TÉCNICA

Argentina 4 x 1 Brasil - Eliminatória para a Copa do Mundo (14ª rodada)>

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Otamendi, Romero e Tagliafico (Medina); Paredes (Palacios), Enzo Fernández, Mac Allister (Nico Paz) e Rodrigo De Paul; Thiago Almada (Giuliano Simeone) e Julian Álvarez (Ángel Correa). Técnico: Lionel Scaloni.>

Brasil: Bento; Wesley, Murillo (Léo Ortiz), Marquinhos e Guilherme Arana; André (Éderson), Joelinton (João Gomes) e Raphinha; Rodrygo (Endrick), Vinícius Júnior e Matheus Cunha (Savinho). Técnico: Dorival Júnior.>

Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires;>

Gols: Julian Álvarez, aos 3', Enzo Fernández, aos 12', Matheus Cunha, aos 25', e Mac Allister, aos 36 minutos do primeiro tempo; Giuliano Simeone, aos 25 minutos do segundo tempo>

Cartão amarelo: Murillo, Raphinha, Léo Ortiz, Endrick, Éderson (Brasil); Tagliafico, Almada, Otamendi (Argentina);>

Arbitragem: Andre Rojas, auxiliado por Alexander Guzman e Richard Ortiz (Trio da Colômbia)>