APÓS SABOTAGEM

Vitória anuncia rescisão com empresa responsável por fumaça no Barradão

O clube afirmou que a decisão foi tomada levando em consideração o respeito ao torcedor rubro-negro

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de março de 2025 às 17:45

'Fumaça Tricolor' causou confusão entre os torcedores no Barradão Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Vitória anunciou que rescindiu o contrato com a empresa responsável pelo show pirotécnico com fumaça no Barradão, após o episódio envolvendo a "fumaça tricolor" no clássico Ba-Vi disputado no último domingo (23). Em nota, o clube afirmou que a decisão foi tomada levando em consideração o respeito ao torcedor rubro-negro. Outro fornecedor está em conversas com o clube.>

"O ativo mais importante do clube, sua torcida, precisa ser respeitado como sempre foi nos últimos anos, principalmente dentro de nossa casa, o Barradão, tornando nosso santuário uma verdadeira força no processo de reconstrução de nosso clube", diz a nota do Vitória. Vale lembrar que o colaborador terceirizado envolvido no caso foi desligado da empresa.>

Antes da bola rolar para o clássico Ba-Vi que definiu o Bahia com o 51º título do Campeonato Baiano, uma fumaça nas cores tricolores do Esquadrão foi utilizada no sistema do Barradão. De acordo com o Vitória, o episódio aconteceu por uma troca proposital das latas de fumaça por parte de um colaborador da empresa responsável pelo sistema.>

A fumaça azul não foi colocada para uma eventual comemoração de título do time rival, já que o protocolo de entrada do Leão em campo possui apenas as cores vermelho e preto.>