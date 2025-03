CONFUNDIU?

Saiba o que causou a 'fumaça tricolor' no Barradão durante o Ba-Vi

Vitória diz que episódio aconteceu por uma troca proposital das latas de fumaça

Antes da bola rolar para o clássico Ba-Vi que definiu o Bahia com o 51º título do Campeonato Baiano, uma fumaça nas cores tricolores do Esquadrão foi utilizada no sistema do Barradão. De acordo com o Vitória, o episódio aconteceu por uma troca proposital das latas de fumaça por parte de um colaborador da empresa responsável pelo sistema. O clube diz que o trabalhador já foi desligado. O fato causou confusão entre os torcedores rubro-negros e virou motivo de "gastação" nas redes sociais do Bahia. >