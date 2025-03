FOI COBRADO

Após perder título, Fábio Mota rebate torcedor: 'Antes de mim não chegava nem na final'

Vitória não conseguiu reverter o placar conquistado pelo Bahia na partida de ida

Fábio Mota pediu pela profissionalização da arbitragem após lance polêmico em jogo do Vitória Crédito: Reprodução/TV Vitória

O Vitória não conseguiu reverter o placar conquistado pelo Bahia na ida das finais do Campeonato Baiano e perdeu a chance de ficar com o título após empatar com o rival no tempo normal. A derrota, acompanhada com expulsões e confusão, gerou reações negativas da torcida rubro-negra, direcionadas - principalmente - ao presidente do clube, Fábio Mota.>

Nos comentários de um perfil de torcedor voltado ao Vitória, o mandatário rubro-negro foi cobrado por um torcedor. Fábio Mota foi questionado sobre a perda do título do Campeonato Baiano e sobre a eliminação na Copa do Brasil. O dirigente respondeu relembrando a situação do Vitória antes de sua chegada à presidência.>

Antes de mim não chegava nem na final, esqueceu que ficamos 6 anos sem títulos, amigo? Fábio Mota Presidente do Vitória

Mesmo sem o título, Fábio Mota não se mostrou insatisfeito com a atuação da equipe. "É um elenco bom, mostrou hoje. Nós fizemos cinco partidas com equipes da Série A, ganhamos do Fortaleza, ganhamos do Sport, empatamos com o Bahia uma vez e perdemos uma", lembrou após a partida.>