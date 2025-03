FINAL DO BAIANÃO

'Parece até a coisa do destino', diz Kayky após marcar novo gol sobre o Vitória

Atacante entrou no segundo tempo e foi o autor do gol que selou o título do Bahia no Campeonato Baiano



Alan Pinheiro

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2025 às 09:11

Kayky provoca após marcar gol do Bahia sobre o Vitória Crédito: JHONY PINHO/ESTADÃO CONTEÚDO

O primeiro gol de Kayky com a camisa do Bahia foi sobre o Vitória, ainda em sua primeira passagem pelo tricolor, em 2023. Coube o destino que ele voltasse a marcar sobre o rubro-negro, dessa vez no retorno ao Esquadrão. E o gol, assim como o anterior, também teve sabor especial: selou o título azul, vermelho e branco do Campeonato Baiano 2025.>

O atacante saiu do banco no segundo tempo e assinalou o empate por 1x1 no Barradão, na noite do último domingo (23). Agora bicampeão baiano, Kayky celebrou o repeteco diante do Leão.>