CAMPEÃO

Jogadores do Bahia comemoram título do Baianão em cima do Vitória: 'A gente vai brigar pelo Bahia'

O tricolor foi campeão contra o maior rival por um placar agregado de 3 a 1



Alan Pinheiro

Marina Branco

Publicado em 23 de março de 2025 às 21:54

Bahia comemora título do Baianão Crédito: Arisson Marinho I CORREIO*

O Campeonato Baiano de 2025 representa, sem dúvidas, uma memória muito feliz para o Bahia. Vencendo em cima do maior rival, dentro do Barradão, por placar agregado de 3 a 1, o tricolor deu fim ao jejum de títulos que vinha enfrentando após um 2024 sem levantar nenhuma taça, e trouxe mais uma alegria à torcida.>

No ano passado, o Baianão foi vencido pelo Vitória, dentro da Fonte Nova. Nesse ano, o contrário aconteceu, como lembra Gabriel Xavier: "A gente vai brigar pelo Bahia. A gente vai fazer tudo o que for preciso pelo Bahia. A gente sabe do nosso trabalho, a gente sabe da qualidade do nosso grupo. Foi uma infelicidade ter perdido o título ano passado, e estou muito feliz pelo título desse ano".>

Para os jogadores, o título é mais um passo na crescente que o tricolor vem vivendo desde que saiu do rebaixamento no final de 2022. De lá para cá, venceu títulos e chegou a disputar a fase de grupos da Libertadores pela primeira vez após 35 anos. Um dos últimos remanescentes do Bahia que jogou a Série B, Rezende comentou sobre o que o título significa. >

"É um momento de muita alegria. Estar passando isso com esse clube que eu aprendi a amar. É um clube que me acolheu muito quando eu cheguei, então para mim é uma honra estar vivendo todo esse momento. Eu creio que isso é só o início das grandes coisas que podem vir para a gente", afirmou.>

Esteve presente também quem teve suas idas e vindas com o Bahia. Quando chegou ao clube, Kayky marcou o primeiro gol em cima do maior rival, o Vitória, e hoje, de volta ao tricolor, repetiu o feito, consagrando o título do Baianão. "A sensação é inexplicável. Meu primeiro gol foi em cima deles e hoje eu estou voltando para esse clube e fazendo meu primeiro gol nele de novo", comemorou.>

"Eu acho que foi mais destino, parece até coisa do destino, tinha que acontecer. Acho que é uma sensação inexplicável. Muito feliz pelo gol, pelo triunfo e ainda mais pelo meu segundo título com essa camisa. A gente agora pode triunfar bastante. Espero poder ganhar mais título com essa camisa, que esse grupo merece", completou.>