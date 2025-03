TÍTULO

Caio Alexandre comenta postura do Bahia na conquista do Baianão: 'O tempo era nosso aliado'

O tricolor empatou com o Vitória no Barradão por 1 a 1 e foi campeão com placar agregado de 3 a 2



Alan Pinheiro

Marina Branco

Publicado em 23 de março de 2025 às 20:33

Caio Alexandre comemorando o Baianão Crédito: Arisson Marinho I CORREIO*

Em toda aparição com o Bahia, Caio Alexandre se destaca por uma coisa: a paixão que sempre demonstra ter pelo clube. Neste domingo (23), ao levantar a taça do Baianão em cima do maior rival, o jogador mostrou um de seus maiores sorrisos, contrastando com os momentos de raiva que viveu na partida em que levou um amarelo e um vermelho. >

Para ele, as emoções de vencer o Baianão dentro do Barradão, casa rival, são merecidas por todo o grupo, e trazem muita alegria. "Momento de muita felicidade para nós. Eu acho que nosso grupo muito trabalhador, merece muito essa conquista. Desde que nós nos apresentamos em Girona (pré-temporada), tínhamos dois objetivos iniciais, o título baiano e a classificação para a fase de grupos da Libertadores", contou.>

"Fomos felizes em estar na fase de grupos, e faltava esse título para nós. E aqui, na casa do rival, fica com um sentimento um pouco mais gostoso, com certeza, e a gente fica muito feliz por isso", prosseguiu.>

Caio comentou também a dificuldade de jogar sem sua torcida, tão participativa nos jogos do tricolor: "Ao lado do nosso torcedor, a gente tinha que ter uma proposta diferente de jogo, mandar mais no jogo, e aqui a gente sabia que seria um confronto difícil, mas que o resultado do primeiro jogo era nosso aliado. O tempo era nosso aliado".>

"A gente tentou se defender bem e sair no contra-ataque, e foi o que aconteceu. A gente acabou se defendendo bem, sofremos ali no finalzinho, mas também tivemos um contra-ataque, empatamos a partida e consagramos o nosso título", explicou.>

No entanto, apesar da alegria, um dos maiores motivos para o nome de Caio Alexandre ter sido muito comentado no jogo de volta da final foram as brigas que resultaram na expulsão do jogador já no banco de reservas. "No final é sempre um jogo quente, cada um defendendo o seu lado. O que acontece dentro do campo fica dentro do campo", garantiu ele.>