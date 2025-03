SAUDADE

Bahia dedica título e homenageia Bruno Queiroz ao levantar a taça do Baianão

O assessor de imprensa do clube faleceu em janeiro deste ano após lutar bravamente contra um câncer

Marina Branco

Publicado em 23 de março de 2025 às 20:08

Baianão homenageando Bruno Queiroz Crédito: Arisson Marinho I CORREIO*

O título do Bahia no Campeonato Baiano conquistado em cima do Vitória pelo placar agregado de 3 a 1 teve um significado especial além do triunfo: a homenagem a quem tanto amou o clube. Na hora de levantar a taça, todos os jogadores lembraram e cantaram o nome de Bruno Queiroz, assessor de imprensa do Bahia que faleceu em janeiro deste ano após uma luta contra o câncer.>

Desde seu falecimento, as iniciais de Bruno estão marcadas na braçadeira de capitão de Everton Ribeiro, usada em todos os jogos. Com a conquista da taça pelo Bahia, a braçadeira foi colocada em torno do troféu, e na hora de levantá-lo, o elenco gritou o nome do jornalista em coro.>

Bruno marcou o clube com sua frase "o que me cura todo dia é o Bahia" e sua paixão incessante, presente em sua dedicação no trabalho com o clube mesmo nas fases mais difíceis da luta contra o câncer. As homenagens do título, primeiro após seu falecimento, vieram dentro e fora de campo.>

"No dia a dia, a gente sente muita a falta dele. É um cara que com a sua alegria, com o seu amor, com a sua pureza, encantava a qualquer um. Todos nós que que pudemos conhecer um pouco o Bruno conseguimos conhecer realmente o que o ser humano é capaz de fazer. De ser carinhoso, bondoso e querido por todo mundo", afirmou Danilo ao dedicar o título para Bruno.>